Сирийская армия и ополченцы оттесняют боевиков ИГИЛ в центр Пальмиры

Сирийская армия и бойцы ополчения "Соколы пустыни" выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" из гостиничного комплекса Пальмиры, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Армия и ополченцы теснят террористов к центру города Пальмира и начали закрепляться в гостиничном комплексе.

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Террористы оказывают сопротивление и ведут обстрел с минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пальмира, древние развалины которой — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешла под контроль боевиков в середине мая 2015 года. Перед тем как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. После захвата города под угрозой уничтожения оказались древние развалины и храмы.