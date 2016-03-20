В Казахстане проходят парламентские выборы, явка к полудню составила более 40%

В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы депутатов в нижнюю палату парламента (мажилис), избираемых по партийным спискам, а также очередные выборы депутатов в местные представительные органы (маслихаты), сообщает ТАСС.

По данным члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Татьяны Охлопковой, явка на выборах в Казахстане к 12.00 по местному времени (8.00 по киевскому) составила 40,21%.

В республике открыто 9 тыс. 840 избирательных участков, на которых смогут проголосовать более 9 млн граждан. Международные наблюдатели отмечают высокую активность избирателей.

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Во внеочередных парламентских выборах участвуют шесть политических партий: правящая "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), Коммунистическая народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село") и "Бирлик" ("Единство").