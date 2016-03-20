Авария Boeing в Ростове-на-Дону: на место падения прибыли иностранные эксперты

Иностранные эксперты прибыли в аэропорт Ростова-на–Дону, где накануне потерпел крушение Boeing 737-800, сообщил РИА Новости представитель аэроузла.

"С утра прибыла группа иностранных экспертов", — сказал собеседник, не уточнив их план работы на ближайшее время.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что в воскресенье ожидается прибытие делегации компании Flydubai, экспертов в области страхования для начала работ по определению порядка, сроков и размера выплаты компенсации семьям погибших.

В воскресенье вечером ожидается прибытие межведомственной группы экспертов из США для помощи в расследовании авиакатастрофы.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. Следственный комитет рассматривает три основные версии крушения: техническая неисправность, сложные погодные условия, ошибка экипажа.

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На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.