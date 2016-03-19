В Ростове при заходе на посадку разбился Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai (обновлено)

Об этом сообщает ТАСС.

В Южном региональном центре МЧС подтвердили информацию о катастрофе пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Дубая.

"При заходе на посадку в аэропорту разбился самолет Boeing. На его борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли", - сказал представитель ЮРЦ.

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Отмечается, что разбившийся Boeing при ударе о землю загорелся. Как сообщили в экстренных службах, "при заходе на посадку самолет упал, развалился на части и загорелся. В настоящее время пожар потушен", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС сообщает, что Boeing-737-800 компании Fly Dubai потерпел крушение в Ростове-на-Дону, когда заходил на второй круг при посадке. По информации источника, плохие метеоусловия и ошибка экипажа - среди основных версий крушения.

Отмечается, что Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai пытался приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону более двух часов, потерпев крушение при заходе на второй круг. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com, добавляет ТАСС.

Согласно данным портала, после неудачного первого захода на посадку самолет 2 часа 9 минут находился в зоне ожидания аэропорта Ростова-на-Дону, прежде чем совершить вторую попытку приземлиться, которая окончилась катастрофой.

По предварительным данным СК России, в Ростове-на-Дону Boeing-737-800 разрушился при соприкосновении с землей и произошел взрыв.