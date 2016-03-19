Появилось видео с места катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону (фоторепортаж)

На видеозаписи видно разбросаны обломки от самолета, который разбился левее взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing-738 авиакомпании FlyDubai, который следовал из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился во время захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа.

Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.