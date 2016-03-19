Появилось видео с места катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону (фоторепортаж)
12:41, 19 марта 2016Мир
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На YouTube опубликовано видео с места крушения Boeing в Ростове-на-Дону.
На видеозаписи видно разбросаны обломки от самолета, который разбился левее взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Как сообщал УНИАН, самолет Boeing-738 авиакомпании FlyDubai, который следовал из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился во время захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа.
Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.
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