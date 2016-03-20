FlyDubai выплатит по $20 тысяч семьям жертв авиакатастрофы

Авиакомпания FlyDubai организует программу помощи семьям жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на сайте перевозчика, сообщает Би-би-си.

"В рамках программы будет выплачено по 20 тысяч долларов за каждого погибшего пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства должны компенсировать срочные финансовые затраты семей жертв трагедии.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, со своей стороны, обещал выплатить близким жертв трагедии по миллиону рублей. Всего из бюджетного фонда Ростовской области на компенсации будет выделен 41 миллион.

В аэропорту Ростова-на-Дону в ночь с пятницы на субботу разбился самолет FlyDubai, который доставлял в город туристов. На борту были 62 человека, включая 55 пассажиров (44 из них граждане России) и семь членов экипажа.

На месте крушения самолета МЧС проводит поисковую операцию, которая должна быть завершена к 9 часам утра воскресенья.

Расследованием катастрофы займутся Следственный комитет России и эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

"Черные ящики" погибшего самолета были доставлены в Москву.