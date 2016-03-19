Взрыв в центре Стамбула: число жертв возросло до 4, ранены 20 человек
Инцидент произошел в популярном туристическом районе.
Сегодня в Стамбуле в результате совершенного террористом-смертником взрыва, погибли 4 человек. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, передает Русская служба ВВС.
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По его словам, двадцать пострадавших остаются в больнице.
Как сообщалось, взрыв произошел на популярной у туристов пешеходной улице Истикляль утром в субботу.
Напомним, в Турции за последнее время произошли сразу несколько крупных терактов, унесших десятки жизней, в частности в столице страны Анкаре.
В минувшее воскресенье взрыв в Анкаре унес жизни 37 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка курдских боевиков, которое является ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана.
В прошлом месяце при нападении на военный конвой в Анкаре погибли 28 человек, десятки были ранены.