Мощный взрыв в Анкаре: лидер сирийских курдов отрицает причастность к теракту

Об этом заявил лидер курдской партии "Демократический союз" Салих Муслим, передает Associated Press.

Он подчеркнул, что обвинения властей Турции "полностью отвергаются" и провел параллели между терактом в Анкаре и взрывами, которые ранее устраивало ИГИЛ.

"Мы не имеем никакого отношения к этим взрывам и к тому, что происходит внутри Турции" - утверждает он.

Читайте такжеПрезидент Турции пообещал отомстить организаторам теракта в АнкареРанее сегодня премьер Турции обвинил сирийских курдов в теракте в Анкаре. По словам Давутоглу, теракт осуществил Салих Неджар, родившийся в 1992 году в городе Амуда в Северной Сирии.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.