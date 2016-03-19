В РФ прокомментировали дополнительные антироссийские санкции Канады
Новые канадские санкции против РФ будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
Об этом говорится в заявлении российского посольства в Оттаве, передает РИА Новости.
"Решение правительства Канады расширить существующие антироссийские санкции заслуживает осуждения и противоречит его заявленным намерениям по изменению политики и восстановлению общения на международной арене. Вместо пересмотра неудачной политики произошло повторение конфронтационных тенденций, которые, очевидно, имеют негативные последствия для российско-канадских отношений", — говорится в заявлении.
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Кроме того, в ведомстве считаю такой шаг недипломатическим путем.
Напомним, 18 марта правительство Канады ввело дополнительные экономические санкции в отношении России. В санкционный список попали 10 юридических и 2 физических лица, активы которых будут заморожены, также они не смогут осуществлять экономическую деятельность.
Отмечается, что дополнительные санкции были введены, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения.