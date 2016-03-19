В РФ прокомментировали дополнительные антироссийские санкции Канады

09:11, 19 марта 2016
Мир
6240 1

Новые канадские санкции против РФ будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

dengi-info.com

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Оттаве, передает РИА Новости.

"Решение правительства Канады расширить существующие антироссийские санкции заслуживает осуждения и противоречит его заявленным намерениям по изменению политики и восстановлению общения на международной арене. Вместо пересмотра неудачной политики произошло повторение конфронтационных тенденций, которые, очевидно, имеют негативные последствия для российско-канадских отношений", — говорится в заявлении.

Читайте такжеНАТО: РФ до сих пор не смогла полностью выполнить ни одного пункта Минских договоренностей

Кроме того, в ведомстве считаю такой шаг недипломатическим путем.

Напомним, 18 марта правительство Канады ввело дополнительные экономические санкции в отношении России.  В санкционный список попали 10 юридических и 2 физических лица, активы которых будут заморожены, также они не смогут осуществлять экономическую деятельность.

Отмечается, что дополнительные санкции были введены, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter