Канада ввела дополнительные санкции в отношении России

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте канадского правительства.

В санкционный список попали 10 юридических и 2 физических лица, активы которых будут заморожены, также они не смогут осуществлять экономическую деятельность.

Отмечается, что дополнительные санкции были введены, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения.

"Для сохранения эффективности существующих санкций, пока Россия полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины, в специальные экономические меры против России были внесены изменения. Так, в список включено 10 дополнительных объектов и два лица, активы которых подлежат замораживанию, и вводится запрет на экономические операции.

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В канадском правительстве отметили, что санкции являются более эффективными при их применении в координации с партнерами.

"Новые меры Канады принятые вслед за соответствующими действиями США и ЕС. Они предназначены для поддержания эффективности существующих санкций, чтобы подчеркнуть продолжение трансатлантического единства в ответ на агрессию России в Украине, для поддержания давления на Россию, чтобы побудить ее полностью выполнить свои Минские обязательства и продемонстрировать свою приверженность политике непризнания незаконного присоединения Крыма", - говорится в сообщении.

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"Сегодняшнее решение поддерживает обширные международные усилия, направленные на поиск дипломатического решения кризиса в Украине", - заявил министр иностранных дел страны Стефан Дион, передает ТАСС

Он добавил, что экономические ограничения с РФ не будут сняты до тех пор, "пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям".

В расширенный канадский санкционный список дополнительно внесены двое физических лиц - это Александр Омельченко и Эдуард Иоффе.

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Кроме того, с список попали 10 юридических лиц: "Инвестиционный республиканский банк" или "Инресбанк", "Московский областной банк", ОАО "Волгограднефтемаш", АО "Ижевский механический завод", АО "Ижмаш", АО "Технопромэкспорт", АО "Технодинамика холдинг", АО "Техмаш", АО "Руселектроникс" и АО "Швабе Холдинг".

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейского совета Дональд Туск подчеркивает, что экономические санкции Евросоюза в отношении России и в дальнейшем связаны с полным выполнением ею Минских соглашений.