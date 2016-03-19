В сети появились первые фото с места падения Boeing в Ростове-на-Дону

Снимки с места падения пассажирского самолета показали в группе Вконтакте "Ростов-на-Дону".

На данных фото можно увидеть место падения самолета и его обломки.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.

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По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.

В сети интернет уже появились кадры падения и последующего взрыва предположительно пассажирского лайнера Boeing-737-800 близ аэропорта Ростов-на-Дону.

Кроме того, МЧС России опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании flydubai, разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону.