Появились кадры падения лайнера Boeing-737-800 в Ростове

На видеозаписи запечатлены последние секунды полета лайнера и взрыв при касании о землю, передает Лента.ру.

В частности видно, как лайнер, вероятно, с включенными фарами столкнулся с землей, после чего взорвался.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.

По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.