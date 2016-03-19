Появились кадры падения лайнера Boeing-737-800 в Ростове
05:20, 19 марта 2016Мир
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В сети интернет появились кадры падения и последующего взрыва предположительно пассажирского лайнера Boeing-737-800 близ аэропорта Ростов-на-Дону.
появились кадры падения и последующего взрыва пассажирского лайнера / фото: Jan Seba
На видеозаписи запечатлены последние секунды полета лайнера и взрыв при касании о землю, передает Лента.ру.
В частности видно, как лайнер, вероятно, с включенными фарами столкнулся с землей, после чего взорвался.
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.
По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.
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