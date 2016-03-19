Появился список погибших пассажиров и членов экипажа Boeing

Всего в списке погибших 55 пассажиров и 7 членов экипажа:

Пассажиры:

Аллен Лариса

Андреева Жанна

Белякова Эльвира

Беспечнов Виктор

Бевзюк Виктория

Бевзюк Марина

Безгласная Юлия

Безгласный Сергей

Болгова Галина

Божко Александр

Божко Ольга

Березина Алина

Чеботарев Константин

Чеботарева Светлана

Чернов Дмитрий

Чернова Елена

Чистяков Кирилл

Чистяков Олег

Чистякова Виктория

Федянин Володимир

Гамов Валерий

Гончарова Людмила

Калиберда Елена

Калиберда Сергей

Караванцева Олеся

Карпенко Ирина

Карпенко Николай

Анжу Катервель Айяпан

Клименко Ольга

Копосов Павел

Копосова Анастасия

Копосова Дарья

Копосова Людмила

Кравченко Татьяна

Лобода Раиса

Маяченкова Ольга

Мохон Саям

Негодаева Инна

Осипова Анна

Пакус Галина

Пакус Игорь

Шантсин Алексей

Шантсина Ирина

Шпильченко Николай

Сомина Валентина

Шершиева Анна

Тарасенко Наталья

Шехельская Светлана

Шехельский Данило

Шехельский Павло

Веремеевская Наталья

Веремеевский Александр

Веремеевский Виталий

Воронова Валентина

Шевед Лариса

Читайте такжеНа борту разбившегося в Ростове лайнера могли быть трое украинцев - консульство РФ в Дубае

Члены экипажа:

Сократоус Аристос

Алава Круз Алехандро

Курбело Каро Жавьер Алехандро

Аудрус Максим

Конфаит Алекс Доминик Йорам

Делакрус Лаура Патриция

Назирдинова Жульдуз

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.

По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.