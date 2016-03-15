В Саудовскую Аравию осуществлен авиарейс с полностью женским экипажем
Брунейская авиакомпания Royal Brunei осуществила рейс с полностью женским экипажем в Саудовскую Аравию, где по религиозным соображениям женщина не имеет права управлять даже автомобилем.
Как пишет BBC, формирование экипажа исключительно из женщин было связано с празднованием Брунеем своего национального дня. Капитан Шарифа Царена Сураини и пилоты Надия Хашием и Сариана Нордин взяли на себя управление лайнером еще 23 февраля, однако западные СМИ обратили внимание на полет только сейчас.
Три года назад Шарифа Царена Сураини стала первой женщиной-капитаном воздушного судна в Юго-Восточной Азии.
"Люди считают, что профессия пилота - исключительно мужская профессия. Для женщины, женщины из Брунея, это огромное достижение. Это пример для девочек, показывающий, что они могут достичь того, о чем мечтают", - заявляла тогда она.
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Однако прогрессивный шаг авиакомпании Брунея также подчеркнул наличие запретов для женщин в Саудовской Аравии.
Хотя явно выраженного запрета для женщин водить машину в стране нет, правом на получение водительского удостоверения обладают только мужчины. Женщина, появившаяся за рулем автомобиля в общественном месте, рискует быть арестованной полицией и оштрафованной на крупную сумму.
Саудовские женщины в последнее время провели несколько кампаний, в том числе в социальных сетях, добиваясь смягчения этих норм.
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