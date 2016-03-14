СМИ: в Турции задержаны 4 подозреваемых в причастности к взрыву
16:03, 14 марта 2016Мир
626
Полиция Турции задержала четырех человек на юго-востоке страны по подозрению в связях с организаторами взрыва в Анкаре.
REUTERS
Как сообщает государственное агентство Anadolu, задержания были произведены в городе Шанлыурфа, который находится на границе с Сирией. Ранее полиция Турции установила, что взорвавшийся автомобиль был приобретен в этом городе.
Сообщается, что все задержанные будут доставлены в Анкару.
Читайте такжеТурецкие бомбардировщики ударили по позициям курдов в Ираке после теракта в Анкаре
Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался неподалеку от парка Гювен, на пересечении двух главных транспортных артерий в столице Турции. В результате погибли 37 человек.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter