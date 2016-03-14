СМИ: в Турции задержаны 4 подозреваемых в причастности к взрыву

Как сообщает государственное агентство Anadolu, задержания были произведены в городе Шанлыурфа, который находится на границе с Сирией. Ранее полиция Турции установила, что взорвавшийся автомобиль был приобретен в этом городе.

Сообщается, что все задержанные будут доставлены в Анкару.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался неподалеку от парка Гювен, на пересечении двух главных транспортных артерий в столице Турции. В результате погибли 37 человек.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.