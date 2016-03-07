Спецслужбы Турции и США создали координационный штаб у сирийской границы - СМИ

Как передает РБК-Украина, по информации The Washington Post, Турция и США создали секретный координационный центр рядом с сирийской границей.

Американское издание отмечает, что директор ЦРУ Джон Бреннан за последние месяцы неоднократно посещал Анкару, в том числе для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

ЦРУ и Национальная разведывательная организация Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı) ведут работу в секретном координационном центре вблизи сирийской границы, сообщили изданию высокопоставленные источники. В ЦРУ же эту информацию отказались комментировать.

По словам собеседников The Washington Post, сотрудничество ЦРУ и MİT выходит за рамки противостояния потоку иностранных боевиков через Турцию в Сирию и борьбы с терроризмом — ЦРУ запускает беспилотники с турецкой авиабазы ​​Инджирлик для полетов над Сирией.​

Читайте такжеВ МИД Турции уверяют, что Анкара наносит удары в Сирии только по позициям ИГИЛ

В то же время, по информации американских чиновников, на которых ссылается издание, принимаемые Турцией меры помогли на треть уменьшить поток новобранцев в ряды "Исламского государства". Собеседники издания в администрации Барака Обамы заявляют, что новые усилия Анкары по противостоянию иностранным боевикам можно объяснить запоздалым осознанием опасности для Турции со стороны исламистских группировок.

По словам одного из собеседников издания в Белом доме, хоть Турцию и не подозревают в поддержке ИГ, она исповедовала принцип "ничего не вижу, ничего не слышу" по отношению к конфликту, но после терактов в Стамбуле Турция активизировала борьбу с терроризмом.

Напомним, Турция, Саудовская Аравия и несколько европейских союзников выступают за проведение наземной операции в Сирии против ИГ.

США в свою очередь заявили об отсутствии планов по осуществлению наземной операции против боевиков ИГ.

Читайте такжеСША просят Бельгию присоединиться к авиаударам по ИГ в Сирии