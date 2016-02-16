США не планируют проводить наземную операцию в Сирии - Госдеп

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

«Нет планов, по крайней мере у США, проводить наземную операцию в Сирии», - сказал он.

Тонер также отметил, что стратегия США не изменилась и по-прежнему заключается в нанесении ударов с воздуха и поддержке местных сил.

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