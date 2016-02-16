США не планируют проводить наземную операцию в Сирии - Госдеп
21:57, 16 февраля 2016Мир
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У американских властей нет планов по осуществлению наземной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство», заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
«Нет планов, по крайней мере у США, проводить наземную операцию в Сирии», - сказал он.
Тонер также отметил, что стратегия США не изменилась и по-прежнему заключается в нанесении ударов с воздуха и поддержке местных сил.
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Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон заявил о готовности Саудовской Аравии и ОАЭ послать спецназ в Сирию.
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