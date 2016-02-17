Анкара выступает за наземную операцию в Сирии силами всей коалиции

Об этом заявил во вторник, 16 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Reuters, передает Deutsche Welle.

Однако, по его словам, несмотря на наличие желания этих стран, до сих пор нет консенсуса в коалиции и не было серьезной дискуссии о стратегии такой военной операции.

"Несколько стран, как-то мы, Саудовская Аравия и некоторые страны Западной Европы заявили, что проведение наземной операции - необходимо... Но ожидать этого только от Саудовской Аравии, Турции и Катара - неправильно и нереалистично", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства страны.

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"Если такая сделка и состоится, то ее следует проводить совместно, так же как и авиаудары (коалиции)", - подчеркнул Чавушоглу. По его словам, коалиция еще не проводила серьезного обсуждения вопроса наземной операции. Как утверждает министр, в коалиции есть и противники операции, а также страны, которые не намерены принимать в ней участие, но высказывали пожелание, чтобы это сделала Турция или какая-то другая страна.

Ранее УНИАН сообщал, что у американских властей нет планов по осуществлению наземной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство», заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.