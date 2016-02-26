В Турции у границы с Сирией разбился неизвестный беспилотник - СМИ
16:36, 26 февраля 2016Мир
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Информация о падении беспилотника поступила из сирийских источников.
REUTERS
В настоящее время турецкие силы безопасности начали на месте возможного падения летательного аппарата поисковую операцию, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.
Отмечается, что информация о падении БПЛА поступила из сирийских источников и может не подтвердиться.
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По информации сирийских источников, обломки беспилотника могут быть разбросаны на большой площади.
Поиски начались в регионе между районами Яйладаги и Алтинеза в южной провинции Хатай вблизи сирийской границы. Очевидцы утверждают, что слышали звук взрыва в этом районе.
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