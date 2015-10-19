Власти Турции подтвердили, что сбитый беспилотник был сделан в России
14:04, 19 октября 2015Мир
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Сбитый в Турции беспилотник был сделан в России, хотя Москва отвергла свою причастность к инциденту.
Беспилотник был сбит 16 октября / hurriyet.com.tr
Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в интервью телеканалу AHaber, передает Slon.ru со ссылкой на Reuters.
Инцидент со сбитым на турецко-сирийской границе беспилотником имеет "эффект сдерживания", добавил Давутоглу.
При этом он выразил надежду, что теперь российские самолеты будут вести себя осторожнее.
Читайте такжеСбитый Турцией на границе с Сирией беспилотник принадлежал секретным службам РФ - СМИРанее пользователи соцсетей начали сравнивать сбитый в Турции беспилотник с российским "Орлан 10", который использовали на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, беспилотный летательный аппарат был сбит 16 октября неподалеку от границы Турции со стороны Сирии.
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