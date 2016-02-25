Греция отозвала посла в Австрии из-за спора вокруг мигрантов
Власти Греции отозвали своего посла из Австрии после того, как Вена не пригласила Афины на конференцию по миграционному вопросу.
Посла отозвали для консультаций, передает Би-би-си. В сообщении министерства иностранных дел Греции говорится, что действия Афин объясняются желанием сохранить дружественные отношения между странами.
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В среду представители 10 балканских государств присутствовали на переговорах в Австрии. На встрече обсуждались меры по ограничению количества мигрантов.
В Греции, которую на переговоры не пригласили, заявили, что бремя урегулирования миграционного кризиса не должно возлагаться на одну страну.
Австрия и несколько балканских стран намерены ограничить количество мигрантов, что увеличит нагрузку на Грецию, опасаются в Афинах.
На минувших выходных произошел инцидент на македонско-греческой границе. Македония отказалась впускать афганцев. Мигранты начали протестовать, ситуация накалялась, и власти Греции были вынуждены отвезти афганцев в Афины.
В число мер по ограничению притока мигрантов входят снятие отпечатков пальцев у всех, кто пытается пересечь границу. Мигрантам без документов или с поддельными паспортами может быть запрещен въезд.
Некоторые страны просят дать им право впускать только тех мигрантов, которые нуждаются в защите. Европейские чиновники под этой формулировкой понимают граждан Сирии и Ирака.