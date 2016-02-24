Германия отправила на родину первый рейс с афганскими мигрантами

Сегодня утром в столицу Афганистана Кабул прибыл чартерный рейс из Германии, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Им на родину вернулись 125 мигрантов. В министерстве внутренних дел Германии заявили, что люди решили покинуть страну добровольно, поскольку официально им отказали в предоставлении убежища. Чиновники пообещали приложить максимум усилий, чтобы мигранты после возвращения в родную страну имели уверенность в будущем.

Читайте такжеБельгия первой из стран ЕС отправила на родину самолет с мигрантами из Ирака

Этот рейс стал первым в запланированной череде перелетов, которые будут осуществляться при поддержке Международной организации по вопросам миграции. Кабул и Берлин надеются на скоординированные меры для репатриации афганцев из ЕС, заявили в немецком посольстве в Афганистане. Представители власти в Кабуле встретили мигрантов с транспарантами: "Добро пожаловать домой, вы нужны Афганистану".

Афганцы составляют значительную долю из сотен тысяч мигрантов, которые прибывают в Европу. В прошлом году большинство мигрантов прибыли в Германию из Сирии (около 428 тыс.) и Афганистана (около 154 тыс.). Между тем возвращение беженцев имеет большое значение для восстановления Афганистана, считает немецкий министр внутренних дел Томас де Мезьер. "Добровольное возвращение и - в случае необходимости - финансовая поддержка имеют большое значение", - сказал министр. Германия пообещала помочь Афганистану "восстановить общественное единство".

Недавно немецкое правительство запустило просветительскую кампанию в СМИ с целью сдерживания потока мигрантов. В соответствующих роликах разъясняются процедуры, связанные с предоставлением убежища в Германии, а также риски, которые возникают у беженцев, когда они обращаются к нелегальным перевозчикам.

Посольство Германии в Кабуле к возврату 125 мигрантов распространило заявление: "После долгого пути в Германию в руках контрабандистов они поняли, что их будущее в Афганистане, что они нужны дома". Немецкое МВД неоднократно утверждало, что в этой стране есть безопасные районы, несмотря на неопределенность с нападениями талибов.

Однако в начале года поток мигрантов из Афганистана ощутимо вырос. По данным ООН, 27% со 100 тыс. мигрантов, которые рискнули пересечь Средиземное море в январе, были афганцами. Балканские государства сейчас решили пропускать только сирийцев и иракцев, из-за чего сотни беженцев из Афганистана застряли между Грецией и Македонией. Некоторые из них даже пытались взять границу штурмом, чтобы продолжить путь в Германию.

Томас де Мезьер, в свою очередь, планирует визит в страны Северной Африки, чтобы договориться о репатриации тех, кому отказано в предоставлении убежища в Германии. Правительства Марокко, Туниса и Алжира выразили готовность к соглашениям, однако отметили существование многочисленных бюрократических преград. Министерства внутренних и иностранных дел Германии сейчас ведут переговоры с партнерами из стран Магриба. Всего соглашения о возвращении мигрантов планируется заключить с 16-ю странами, в том числе Нигером, Суданом и Сенегалом.