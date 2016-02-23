Греческая полиция начала освобождать от мигрантов свою границу с Македонией

По словам очевидцев, мигрантов, которым не удалось пройти в Македонию, автобусами вывезли из приграничного села Идомени, передает украинская редакция "Немецкой волны". Полиция также освободила перекрытую мигрантами вчера вечером железную дорогу. Они протестовали против перекрытия границы с Македонией. Их отправили вглубь страны, вероятно, в Афины.

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"Я здесь видел автобусы, которые забирали людей", - рассказал представитель гуманитарной организации "Врачи без границ" Антонич Ригас греческому телеканалу Skai. Полиция подтвердила, что около 900 мигрантов, которые автоматически не получают статус беженцев, как сирийцы, так и иракцы, были отправлены внутрь страны.

У границы осталось около 4 тыс. человек, в основном иракцев и сирийцев. В портовый город Пирей сегодня со стороны Турции приплыли 1250 новых мигрантов, тогда как в приграничном поселке Идомени осталось около 1200 мигрантов, преимущественно афганцев или лиц без документов. За попытку штурма границы Македония сейчас закрыла ее полностью, тогда как раньше пропускала сирийцев и иракцев.

Кроме этого, по данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу Средиземным морем прибыли уже 110 тыс. мигрантов, 413 человек при этом погибли или пропали без вести. В частности в Грецию прибыли 102 тыс. 547 мигрантов, а в Италию – 7507.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Евросоюз заявил о многочисленных нарушениях в Греции при регистрации мигрантов и, соответственно, охране внешних границ ЕС. Афинам пригрозили исключением из Шенгенской зоны, если эти нарушения не будут исправлены. А 12 февраля Евросоюз дал греческим властям 3 месяца на то, чтобы исправить систему пограничного контроля, иначе другие страны шенгенской зоны закроют границы с Грецией на срок до двух лет.