В США сомневаются, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня в Сирии - WSJ

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники в Белом доме, передает Дождь.

По данным собеседников WSJ, такую идею продвигают главы Пентагона и ЦРУ Эш Картер и Джон Бреннан, а также глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Они считают, что администрация президента США должна усилить давление на Москву для защиты групп умеренных сирийских повстанцев.

Источники газеты утверждают, что Картер, Бреннан и Данфорд в последнее время высказывали резкие взгляды по отношению к участию России в сирийском конфликте и призывали к новым болезненным мерам по отношению к Москве.

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WSJ пишет, что сейчас в Белом доме обсуждаются как передача сирийским повстанцам разведданных для уклонения от российских авиаударов и проведения наступательных операций против сил Башара Асада. Также якобы высказываются призывы к введению новых экономических санкций в отношении России, однако этот вариант вряд ли будет поддержан в Европе.

«Мы будем судить о России по действиям, а не по словам. Этот подход особенно разумен после объявления решения о прекращении боевых действий, — рассказал изданию представитель администрации американского президента. — Подчеркну: наши действия не направлены против России, однако это не отменяет того, что Россия погружается в войну на стороне жестокого диктатора, и эта трясина затягивает».

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Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.