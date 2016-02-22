США и Россия договорились о прекращении огня в Сирии с 27 февраля - СМИ

По информации дипломатических источников телеканала Al Jazeera из целого ряда стран, Россия и США достигли соглашения о режиме прекращения огня в Сирии, сообщает РБК.

Согласно договоренности, режим прекращения огня должен вступить в силу 27 февраля. Информацию о договоренности подтвердили и дипломатические источники агентства Reuters.

Исключение, по информации Al Jazeera, сделано для позиций террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

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Как отмечается в сообщении телеканала, теперь Россия и США должны убедить все стороны сирийского конфликта подписать это соглашение. По данным корреспондента Al Jazeera, в ближайшее время о достигнутой договоренности объявит госсекретарь США Джон Керри.

Как сообщает агентство Reuters, о соглашении по поводу режима прекращения огня заявили и представители сирийской оппозиции. Координатор высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Риад Хиджаб заявил, что существует соглашение о временном перемирии в Сирии «в соответствии с международными гарантиями».

Как известно, предыдущая договоренность о прекращении огня не сработала. Участники Международной группы поддержки Сирии, которая действует под эгидой ООН, 12 февраля достигли соглашения о прекращении боевых действий в течение недели. Однако этого не произошло.