Умер легендарный британский летчик Эрик Браун

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Он был самым титулованным летчиком Королевского флота и установил непревзойденный мировой рекорд по числу типов самолетов, на которых ему довелось полетать, а также по количеству посадок на палубу авианосца.

Имя Эрика Брауна трижды внесено в книгу рекордов Гиннеса.

Во время Второй мировой войны капитан Браун летал на истребителе, участвовал во многих боях и освобождал немецкий концлагерь.

Из-за своего маленького роста Эрик Браун носил прозвище Улитка.

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Он родился в Лейте 21 января 1919 года, получил образование в колледже и университете Эдинбурга, где и научился летать.

Впервые он поднялся в небо в восьмилетнем возрасте, когда его отец, служивший летчиком Королевских ВВС во время Первой мировой войны, взял его с собой в полет на биплане.

"Там не было места для второго пилота, я сидел у отца на коленях и он разрешил мне подержать штурвал, - рассказывал Эрик Браун Би-би-си в 2014 году. - Это было волнующе. Я видел землю с совершенно другой точки зрения".

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Браун оставил службу в ВВС Королевского флота в 1970 году, продолжив работу на посту генерального директора британского Консультативного совета вертолетчиков, а в 1982 году стал президентом Королевского авиационного общества.

Он написал несколько книг на тему авиации, а также предисловий к работам других авторов.

В марте 2015 года бронзовый бюст капитана Брауна был установлен в музее авиации Королевского флота в Сомерсете.

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