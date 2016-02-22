Умер легендарный британский летчик Эрик Браун
Один из самых прославленных британских пилотов капитан Эрик Браун скончался в возрасте 97 лет.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Он был самым титулованным летчиком Королевского флота и установил непревзойденный мировой рекорд по числу типов самолетов, на которых ему довелось полетать, а также по количеству посадок на палубу авианосца.
Имя Эрика Брауна трижды внесено в книгу рекордов Гиннеса.
Во время Второй мировой войны капитан Браун летал на истребителе, участвовал во многих боях и освобождал немецкий концлагерь.
Из-за своего маленького роста Эрик Браун носил прозвище Улитка.
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Он родился в Лейте 21 января 1919 года, получил образование в колледже и университете Эдинбурга, где и научился летать.
Впервые он поднялся в небо в восьмилетнем возрасте, когда его отец, служивший летчиком Королевских ВВС во время Первой мировой войны, взял его с собой в полет на биплане.
"Там не было места для второго пилота, я сидел у отца на коленях и он разрешил мне подержать штурвал, - рассказывал Эрик Браун Би-би-си в 2014 году. - Это было волнующе. Я видел землю с совершенно другой точки зрения".
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Браун оставил службу в ВВС Королевского флота в 1970 году, продолжив работу на посту генерального директора британского Консультативного совета вертолетчиков, а в 1982 году стал президентом Королевского авиационного общества.
Он написал несколько книг на тему авиации, а также предисловий к работам других авторов.
В марте 2015 года бронзовый бюст капитана Брауна был установлен в музее авиации Королевского флота в Сомерсете.
Послужной список:
- Летал на 487 различных типах самолетов, установив мировой рекорд, который вряд ли когда-либо будет побит
- Совершил 2407 посадок на авианосец
- Кавалер нескольких орденов, в том числе Ордена Британской империи
- Выжил в 11 авиакатастрофах, в 1941 году спасся с затонувшего эсминца
- Много раз встречался с премьер-министром Черчиллем и королем Георгом VI
- Участвовал в освобождении узников нацистского концентрационного лагеря Берген Бельзен
- По окончании Второй мировой войны лично допрашивал Геринга и главных охранников концлагеря Берген Бельзен Йозефа Крамера и Ирму Грезе.