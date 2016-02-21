Почти половина британцев высказалась за сохранение членства в ЕС - опрос

Как передает Газета.ру, об этом сообщает Daily Mail.

По данным опроса, проведенного изданием, 33% британцев считают, что страна должна выйти из Евросоюза, в то время как 48% поддерживают идею сохранения за Великобританией статуса страны - участницы ЕС.

Ранее сообщалось, что референдум по сохранению Великобритании в ЕС состоится 23 июня.

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Как сообщал УНИАН, страны-члены Европейского Союза и Великобритания достигли договоренностей о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Содружества.

В соответствии с записью в Twitter премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, Великобритания получит специальный статус в ЕС. "Я договорился предоставить Великобритании специальный статус в ЕС. Я буду рекомендовать это на заседании Кабинета", - написал он.

Президент Европейского Совета Дональд Туск на своей странице отметил, что решение было принято "единогласно".

Договоренности были достигнуты в рамках саммита ЕС.