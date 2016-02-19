Кэмерон пока не договорился в Брюсселе - BBC
Надежды британского премьер-министра Дэвида Кэмерона достигнуть соглашение о реформе ЕС до сих пор не оправдались, потому что по состоянию на вечер второго дня саммита лидеры стран ЕС продолжают спорить.
Сообщается, что лидеры стран ЕС получили рекомендацию заказывать себе отели, потому что переговоры о окончательный текст соглашения, которые должны были состояться за завтраком, затянулись сначала до обеда, а потом - до ужина, передает BBC Украина.
Несколько стран Евросоюза не соглашаются на планы ограничить социальные выплаты работникам-мигрантам и изменить положения европейского законодательства.
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Британский премьер-министр планировал еще сегодня вернуться в Лондон с соглашением и начать кампанию на британском референдуме о членстве в ЕС.
Однако после дня переговоров в формате один-на-один сохраняются спорные моменты, и некоторые предполагают, что саммит затянется до субботы.
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