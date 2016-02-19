Кэмерон пока не договорился в Брюсселе - BBC

Сообщается, что лидеры стран ЕС получили рекомендацию заказывать себе отели, потому что переговоры о окончательный текст соглашения, которые должны были состояться за завтраком, затянулись сначала до обеда, а потом - до ужина, передает BBC Украина.

Несколько стран Евросоюза не соглашаются на планы ограничить социальные выплаты работникам-мигрантам и изменить положения европейского законодательства.

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Британский премьер-министр планировал еще сегодня вернуться в Лондон с соглашением и начать кампанию на британском референдуме о членстве в ЕС.

Однако после дня переговоров в формате один-на-один сохраняются спорные моменты, и некоторые предполагают, что саммит затянется до субботы.

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