Кремль прокомментировал слова Олланда о "риске войны" между Россией и Турцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделанное накануне заявление президента Франции Франсуа Олланда о «риске войны» между Россией и Турцией из-за обстрелов сирийских территорий Анкарой, назвал такую постановку вопроса неуместной.

«Сама постановка, она чуть-чуть неуместна», — сказал Песков . «Потому что вы же понимаете, что там вооруженные силы Сирии, которые, помимо курдов, находящихся в этом районе, подвергаются обстрелам», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле обеспокоены «растущей напряженностью на сирийско-турецкой границе», пишет РБК.

«В целом Россия считает недопустимым такие вот трансграничные обстрелы, которые осуществляет турецкая артиллерия по сирийской территории», — добавил Песков. Он подчеркнул, что напряженность на границе Сирии и Турции обсуждалась на заседании Совбеза России.

Накануне вечером президент Франции Франсуа Олланд заявил, что, по его мнению, существует «риск войны» между Турцией и Россией из-за турецкого участия в Сирии. «Там существует риск войны», — цитировала его Europe 1. Олланд уточнял, что, «возможно, это будет не прямая, а косвенная война, когда самолеты будут бомбить гражданское население на севере Сирии».