Власти Польши опровергли информацию о готовности отправить свои самолеты в Сирию

Государственный секретарь в Канцелярии президента в эфире телеканала TVP Info сказал, что речи о том, чтобы в эту страну были переброшены польские войска, не идет, передает Польское радио. Кшиштоф Щерский прокомментировал вчерашние заявления главы Бюро национальной безопасности Павела Солоха, который заявил, что Польша готова отправить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства над Сирией.

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Кшиштоф Щерский исключил любую возможность участия польских самолетов в противостоянии. Как сказал политик, слова Павела Солоха – это повторение предыдущих высказываний министра национальной обороны Антони Мацеревича о том, что Польша готова рассмотреть возможность отправки самолетов в Сирию по просьбе союзников, чтобы те выполняли миссию воздушного патрулирования. Вице-министр в Канцелярии президента подчеркнул, что то же касается и наземных войск. Он напомнил, что такое решение потребовало бы согласия, в частности президента страны и формирования соответствующего контингента. "Нет вообще речи о том, чтобы Польша каким-либо способом включилась в войну", - заключил Кшиштоф Щерский.