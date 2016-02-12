Асад заявил о намерении вернуть под свой контроль всю Сирию
19:43, 12 февраля 2016Мир
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что планирует вернуть под свой контроль всю страну.
REUTERS
По словам сирийского лидера, вооруженные силы могли бы попытаться освободить всю территорию государства от боевиков «без малейшего колебания», но так как в войну «вмешались региональные державы, урегулирование займет долгое время, и нам придется заплатить за него тяжелую цену», пишет Лента.ру со словами на BBC News.
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Также Асад пообещал не прекращать борьбу с терроризмом и во время мирного процесса.
Напомним, в Сирии с вечера 15 февраля может быть установлено перемирие.
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