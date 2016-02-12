Асад заявил о намерении вернуть под свой контроль всю Сирию

По словам сирийского лидера, вооруженные силы могли бы попытаться освободить всю территорию государства от боевиков «без малейшего колебания», но так как в войну «вмешались региональные державы, урегулирование займет долгое время, и нам придется заплатить за него тяжелую цену», пишет Лента.ру со словами на BBC News.

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Также Асад пообещал не прекращать борьбу с терроризмом и во время мирного процесса.

Напомним, в Сирии с вечера 15 февраля может быть установлено перемирие.



