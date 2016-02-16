Глава Минобороны Молдовы назвал Россию главной угрозой нацбезопасности страны
Главным риском для безопасности Молдовы является Россия.
Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатол Шалару, передает "ЕвроПравда" со ссылкой Newsmaker. Кроме того, по его мнению, укрепление позиций РФ в Молдове поставит под угрозу безопасность Украины и даже Турции.
Читайте такжеМолдова запретила въезд российскому пропагандисту на 5 лет
Глава минобороны также уверен, что защитить Молдову от России может только НАТО, за присоединение к которому он выступает.
"Безопасность Молдовы не выходит за рамки европейской безопасности. Безопасности Молдовы угрожает Российская Федерация. Если Россия укрепит свои позиции в Молдове, будет поставлена под угрозу безопасность Украины и даже Турции", - сказал министр
По его словам, у Молдовы нет возможности защитить себя в случае агрессии, и на этот счет не было подписано ни одного соглашения. "Мы одни. Мы должны пересмотреть эту ситуацию. Мы могли бы подписать соглашение с НАТО. Но это не относится к компетенции министерства обороны", - посетовал министр.
По его словам, несмотря на то, что он выступает за присоединение к НАТО, в этом вопросе подчинится воле большинства.
"Люди думают, что НАТО означает армию. Однако вступление в НАТО означает в первую очередь экономическое присоединение. Североатлантический блок не примет в свои ряды страну, из банковской системы которой был украден миллиард. Лично я за вступление в НАТО. Но если в случае референдума народ поддержит нейтральный статус, то я подчинюсь воле большинства", - заверил Шалару.
При этом, по его мнению, Молдова не является нейтральнымгосударством. "Юридически мы - нейтральная страна, статус нейтралитета подтвержден в Конституции. Но в реальности наше государство не является нейтральным. Для того, чтобы быть нейтральным государством, необходимо вывести российскую армию, ликвидировать приднестровскую армию и получить полный контроль над всей территорией страны", - уточнил министр обороны.