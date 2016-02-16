Глава Минобороны Молдовы назвал Россию главной угрозой нацбезопасности страны

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатол Шалару, передает "ЕвроПравда" со ссылкой Newsmaker. Кроме того, по его мнению, укрепление позиций РФ в Молдове поставит под угрозу безопасность Украины и даже Турции.

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Глава минобороны также уверен, что защитить Молдову от России может только НАТО, за присоединение к которому он выступает.

"Безопасность Молдовы не выходит за рамки европейской безопасности. Безопасности Молдовы угрожает Российская Федерация. Если Россия укрепит свои позиции в Молдове, будет поставлена под угрозу безопасность Украины и даже Турции", - сказал министр

По его словам, у Молдовы нет возможности защитить себя в случае агрессии, и на этот счет не было подписано ни одного соглашения. "Мы одни. Мы должны пересмотреть эту ситуацию. Мы могли бы подписать соглашение с НАТО. Но это не относится к компетенции министерства обороны", - посетовал министр.

По его словам, несмотря на то, что он выступает за присоединение к НАТО, в этом вопросе подчинится воле большинства.

"Люди думают, что НАТО означает армию. Однако вступление в НАТО означает в первую очередь экономическое присоединение. Североатлантический блок не примет в свои ряды страну, из банковской системы которой был украден миллиард. Лично я за вступление в НАТО. Но если в случае референдума народ поддержит нейтральный статус, то я подчинюсь воле большинства", - заверил Шалару.

При этом, по его мнению, Молдова не является нейтральнымгосударством. "Юридически мы - нейтральная страна, статус нейтралитета подтвержден в Конституции. Но в реальности наше государство не является нейтральным. Для того, чтобы быть нейтральным государством, необходимо вывести российскую армию, ликвидировать приднестровскую армию и получить полный контроль над всей территорией страны", - уточнил министр обороны.