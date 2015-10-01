Молдова требует от России вывести войска из Приднестровья

Молдова настаивает на выводе российских войск с территории Приднестровья и создании в регионе международной гражданской миссии.

Об этом премьер-министр Молдовы Валериу Стрелец заявил 30 сентября на дебатах во время 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Радио Свобода.

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«Мы в очередной раз заявляем свою решительную позицию относительно настойчивого требования о выводе российских войск и вооружений с территории Республики Молдова в соответствии с положениями Конституции Молдовы и в соответствии с международными обязательствами», - сказал Стрелец.

Приднестровье - сепаратистский регион Молдовы, фактически независимый от Кишинева с 1992 года. По законодательству Молдовы, территория на левобережье Днестра с населением около 50 тыс. человек имеет статус «автономного территориального образования с особым правовым статусом». В роли «миротворцев» в Приднестровье действуют российские войска.