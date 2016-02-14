Сирийские курды отвергают требования Турции уйти с занятых ими позиций

Представитель сирийских курдов заявил, что Турция не имеет никакого права вмешиваться в дела Сирии, передает Би-би-си. Это заявление было сделано после того, как турецкая артиллерия открыла огонь по позициям курдов на сирийской стороне границы. Артиллерийский обстрел начался в субботу и продолжился в воскресенье. В результате погибли как минимум двое курдских бойцов.

Читайте такжеСША призвали Турцию бороться с "Исламским государством", а не с курдамиТурция считает, что курдское ополчение в Сирии поддерживает связи с курдскими повстанцами в самой Турции, которые требуют автономии для курдов Турции.

Тем временем Саудовская Аравия подтвердила, что отправила свои бомбардировщики на военно-воздушную базу в Турции в рамках борьбы с экстремистской организацией, называющей себя "Исламское государство".

Саудовский генерал Ахмед аль-Ассири заявил, что на данный момент самолеты не сопровождаются войсками из Саудовской Аравии.

Он также добавил, что возглавляемая США коалиция против "Исламского государства", считает, что наземной операции будет невозможно избежать и что Саудовская Аравия будет в ней участвовать.