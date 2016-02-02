Приглашение курдов на переговоры по Сирии в Женеву отложено

Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, передает Lenta.ru. "Существуют серьезные разногласия между различными странами по этому вопросу, - заявил дипломат. - Но в ООН надеются, что проблема будет решена".

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По данным издания, окончательно вопрос об участии курдов в переговорах будет решаться на конференции по безопасности в Мюнхене в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Джона Керри 11 февраля. "Курды должны быть терпеливы, пока идут закулисные переговоры", - заявил в свою очередь неназванный дипломат из ООН. Компромисс возможен, если в обмен на приглашение курдов Москва согласится на участие в переговорах представителей оппозиционной группировки "Армия ислама", которую официальный Дамаск причисляет к террористам.

Переговоры в Женеве по сирийскому вопросу начались 29 января под эгидой ООН. Состав участников определялся в ходе многосторонних консультаций с участием России, США и других стран. По настоянию Турции курдские отряды в Женеве не представлены. Москва неоднократно заявляла, что без представителей курдов переговоры в Женеве не будут репрезентативными. Боевые отряды курдов активно участвуют в наземной операции против "Исламского государства"