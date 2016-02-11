Премьер-министр Турции обвинил ООН и США в лицемерии

"Некоторые круги и пальцем не поведут, чтобы остановить сирийский кризис. Российские бомбежки провоцируют эти потоки беженцев, и никто не осмеливается сказать россиянам, что они обязаны прекратить", - бросил Давутоглу.

В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США проливают " море крови" в регионе, поддерживая сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, передает Русская служба ВВС.

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США и ряд других членов ООН считают сирийских курдов одной из важнейших сил, способных бороться с экстремистской группировкой "Исламское государство", запрещенной в России и других странах.

Анкара утверждает, что ей нужны деньги, чтобы оказать помощь 2,5 млн сирийских беженцев, уже прибывших в Турцию, чтобы улучшить их условия жизни и позволить им остаться в стране.