Премьер-министр Турции обвинил ООН и США в лицемерии
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил ряд чиновников ООН и США в использовании двойных стандартов: по словам политика, функционеры не обвиняют Россию в создании потока беженцев бомбардировками, но требуют от Турции открытия границ для мигрантов.
"Некоторые круги и пальцем не поведут, чтобы остановить сирийский кризис. Российские бомбежки провоцируют эти потоки беженцев, и никто не осмеливается сказать россиянам, что они обязаны прекратить", - бросил Давутоглу.
В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США проливают " море крови" в регионе, поддерживая сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, передает Русская служба ВВС.
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США и ряд других членов ООН считают сирийских курдов одной из важнейших сил, способных бороться с экстремистской группировкой "Исламское государство", запрещенной в России и других странах.
Анкара утверждает, что ей нужны деньги, чтобы оказать помощь 2,5 млн сирийских беженцев, уже прибывших в Турцию, чтобы улучшить их условия жизни и позволить им остаться в стране.