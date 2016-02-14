Турция обстреляла курдов в Сирии - Reuters

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу потребовал, чтобы группа отступила с недавно занятых позиций. Об этом сообщает Reuters.

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Обстрел начался после того, как "Отряды народной самообороны" курдов при поддержке российской авиации вытеснили войска сирийской оппозиции с бывшей авиабазы неподалеку от города Аазаз у границы Турции.

"Мы будем мстить за каждый их (сирийских курдов - УНИАН) шаг", - сказал Давутоглу в комментарии государственному каналу TRT Haber.

Представители курдов подтвердили информацию об обстреле базы Менаг. Однако отметили, что она удерживалсь не "Отрядами народной самообороны", а другой группировкой.

Обстрел стал очередным проявлением недовольства Анкары американской поддержкой курдов, чьи "Отряды самообороны" (YPG) считают ответвлением запрещенной в Турции как террористической "Рабочей партии Курдистана". Турецкие военные регулярно проводят операции против курдов в своей стране, а также Ирака и Сирии.