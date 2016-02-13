Авиасообщение между США и Кубой планируют возобновить 16 февраля
Министр транспорта США Энтони Фокс и помощник госсекретаря Чарльз Ривкин посетят Гавану 16 февраля для подписания соглашения о возобновлении авиасообщения, которое было заключено 16 декабря 2015 года, говорится в сообщении госдепартамента.
Соглашение также предусматривает увеличение количества чартерных рейсов.
«Несмотря на то, что закон США запрещает поездки на Кубу с туристическими целями, данное соглашение поможет разрешенным поездкам», — говорится в сообщении госдепартамента.
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В настоящее время госдеп разрешает поездки на Кубу 12 категориям американских граждан и постоянных жителей США, включая родственников жителей Кубы, передает Росбалт.
Президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро в декабре 2014 года объявили о начале переговоров по улучшению отношений двух стран. За прошедшее время США и Куба восстановили дипотношения и подписали ряд двусторонних соглашений. Однако торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США полвека назад, по-прежнему не отменено.