Авиасообщение между США и Кубой планируют возобновить 16 февраля

Соглашение также предусматривает увеличение количества чартерных рейсов.

«Несмотря на то, что закон США запрещает поездки на Кубу с туристическими целями, данное соглашение поможет разрешенным поездкам», — говорится в сообщении госдепартамента.

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В настоящее время госдеп разрешает поездки на Кубу 12 категориям американских граждан и постоянных жителей США, включая родственников жителей Кубы, передает Росбалт.

Президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро в декабре 2014 года объявили о начале переговоров по улучшению отношений двух стран. За прошедшее время США и Куба восстановили дипотношения и подписали ряд двусторонних соглашений. Однако торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США полвека назад, по-прежнему не отменено.