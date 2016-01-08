США ошибочно отправили на Кубу ракету - СМИ

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Снаряд предназначался для учений НАТО в Европе, но непонятным образом оказался на соседнем с США острове.

Власти США в течение года пытаются убедить кубинское руководство вернуть ракету, утверждает издание со ссылкой на свои источники. Американские специалисты также расследуют путь поставки единицы оружия. Среди версий — действия преступников или шпионов. Эксперты склоняются к тому, что непреднамеренная поставка ракеты на Кубу стала результатом «серии человеческих ошибок» или «стечением негативных обстоятельств».

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Обнаруженный экземпляр реактивного снаряда не содержал взрывчатых веществ. Тем не менее, военные чиновники США опасаются, что кубинские специалисты вскрыли «начинку» боеприпаса и ознакомились с системой датчиков и «вшитой» технологией таргетинга (выбора цели — ред.). Вашингтон опасается передачи Гаваной этих знаний Китаю, КНДР или России.

Hellfires — ракеты класса «воздух-земля», применяются при стрельбе по наземным целям с вертолетов. Боеприпас был разработан десять лет назад, но с тех пор претерпел несколько модернизаций. Теперь он, в частности, применяется как штатное вооружение беспилотников Predator при антитеррористических операциях. По данным источников газеты, такие ракеты применялись для атак на объекты террористов в Йемене и Пакистане.