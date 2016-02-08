Советник Путина: Промышленность России стала работать себе в убыток
Объем закредитованности российского промышленного сектора составляет порядка половины всех оборотных средств предприятий, заявил на первом заседании временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития советник президента России Сергей Глазьев.
По информации экономиста, доля прибыли, которую предприятия направляют на погашение процентов, уже превышает 100%. Таким образом, промышленный сектор России функционирует себе в убыток, считает он.
"О каких тенденциях экономического развития при этом говорит [глава минэкономразвития] господин Улюкаев, я не понимаю. Ситуация идет вразнос", - заявил сенаторам советник президента, передает Российская служба ВВС.
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Он добавил, что при рентабельности в машиностроении на уровне 2% трудно ожидать инвестиций в сектор, поскольку деньги можно направить на биржевые спекуляции, где рентабельность выше во много раз.
"Почему сегодня наши госбанки не дают кредиты производственным предприятиям? Потому что на валютном рынке 80% рентабельность. Валютные спекулянты выдержат ключевую ставку и в 20%, и в 30% годовых", - заключил он.