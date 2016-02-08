Советник Путина: Промышленность России стала работать себе в убыток

По информации экономиста, доля прибыли, которую предприятия направляют на погашение процентов, уже превышает 100%. Таким образом, промышленный сектор России функционирует себе в убыток, считает он.

"О каких тенденциях экономического развития при этом говорит [глава минэкономразвития] господин Улюкаев, я не понимаю. Ситуация идет вразнос", - заявил сенаторам советник президента, передает Российская служба ВВС.

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Он добавил, что при рентабельности в машиностроении на уровне 2% трудно ожидать инвестиций в сектор, поскольку деньги можно направить на биржевые спекуляции, где рентабельность выше во много раз.

"Почему сегодня наши госбанки не дают кредиты производственным предприятиям? Потому что на валютном рынке 80% рентабельность. Валютные спекулянты выдержат ключевую ставку и в 20%, и в 30% годовых", - заключил он.