Российские спецслужбы считают, что к катастрофе А321 в Египте причастны турецкие боевики - СМИ

Об этом пишет российской издание "Коммерантъ" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

Отмечается, что в Турции "волки" появились в конце 60-х годов прошлого века. Создателем организации считается глава ультраправой Республиканской крестьянской национальной партии, преобразованной в 1969 году в Партию националистического движения,— Алпарслан Тюркеш.

Также издание добавляет, что один из лидеров "Серых волков" - Алпарслан Челик, взял на себя ответственность за расстрел 24 ноября прошлого года одного из катапультировавшихся российских пилотов Су-24, сбитого турецким самолетом рпи нарушении воздушного пространства Турции.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее "Когалымавиа"), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.