Шарм-эш-Шейх потерял $760 миллионов из-за крушения российского самолета

Об этом, как сообщает Egypt Daily News, рассказал губернатор Южного Синая генерал-майор Халед Фуда, передает Lenta.ru. Халед Фуда подчеркнул, что после катастрофы российского авиалайнера местный турбизнес ежемесячно теряет по 2 млрд фунтов ($256 млн).

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При этом губернатор уточнил, что за прошедшее время в регионе была проведена огромная работа по усилению безопасности и борьбе с терроризмом. Халед Фуда также выразил надежду, что ситуация в сфере туризма в предстоящем сезоне улучшится.

Как сообщал УНИАН, 25 января накануне визита в Египет спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин выразил надежду, что российские туристы в ближайшее время снова смогут посещать курорты Египта.

Напомним, Россия остановила авиасообщение с Египтом 8 ноября. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин. Это произошло после катастрофы самолета Airbus A321 компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, 31 октября. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.