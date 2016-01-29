Россия начала охоту на предполагаемого убийцу пилота Су-24 - The Independent

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Independent.

Как утверждает издание, захват Челика был одной из главных целей наступления сирийской армии в провинции Латакия, в результате которого был захвачен ряд ключевых населенных пунктов, в том числе Ар-Рабиа, где, как предполагалось, мог скрываться Челик.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, который нарушил на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, которые патрулируют район.

Напомним, один из двух пилотов сбитого самолета Олег Пешков умер после катапультирования, однако второй был спасен и доставлен на российскую военную базу в Сирии. Тело погибшего Турция передала России, впоследствии оно с почестями было доставлено в РФ. В то же время в результате обстрела вертолета, выполнявшего в Сирии спасательную операцию по поиску пилотов Су-24, погиб и морской пехотинец РФ Александр Позинич.

Россия заявила, что пилота сбитого Турцией бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова убил турецкий гражданин Альпарслан Челик.