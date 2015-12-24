ФСБ РФ определила структуры, которые могут быть причастны к крушению А321 над Синаем

"Вы знаете, работа проводится. Пока что-то конкретно я вам сказать не могу. Есть примерная принадлежность тех структур, которые могут иметь отношения к этому. Работы очень много", — заявил в четверг глава ФСБ Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

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На вопрос, означает ли это, что пока не удалось установить лиц, причастных к крушению самолета над Синаем, Бортников ответил утвердительно.

"Пока да (не удалось установить)", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.