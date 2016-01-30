"Техническая ошибка": болгарский телеканал извинился за Крым в составе РФ

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"Болгарское национальное телевидение опровергло и признало технической ошибкой демонстрацию во время вечерних новостей 25 января 2016 года видеосюжета с некорректно обозначенной на карте территориальной принадлежностью незаконно оккупированной РФ АР Крым", - говорится в сообщении.

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Телеведущий новостей Болгарского национального телевидения в опровержении подчеркнул, что "Крымский полуостров признан международным сообществом территорией Украины", а в их телестудии произошла "техническая ошибка".

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Как сообщал УНИАН, ранее в одной из социальных сетей российским представительством Coca-Cola была опубликована карта России с оккупированным Крымом.

Позже руководитель вашингтонского офиса компании Coca-Cola Кейт Ирвин принесла официальные извинения за вышеуказанную публикацию.