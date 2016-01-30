"Техническая ошибка": болгарский телеканал извинился за Крым в составе РФ
В программе новостей Болгарского национального телевидения опровергли и признали технической ошибкой сюжет вечерних новостей, в ходе которого была продемонстрирована карта с украинским Крымом в составе РФ.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в Болгарии.
"Болгарское национальное телевидение опровергло и признало технической ошибкой демонстрацию во время вечерних новостей 25 января 2016 года видеосюжета с некорректно обозначенной на карте территориальной принадлежностью незаконно оккупированной РФ АР Крым", - говорится в сообщении.
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Телеведущий новостей Болгарского национального телевидения в опровержении подчеркнул, что "Крымский полуостров признан международным сообществом территорией Украины", а в их телестудии произошла "техническая ошибка".
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Как сообщал УНИАН, ранее в одной из социальных сетей российским представительством Coca-Cola была опубликована карта России с оккупированным Крымом.
Позже руководитель вашингтонского офиса компании Coca-Cola Кейт Ирвин принесла официальные извинения за вышеуказанную публикацию.