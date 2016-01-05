На сайте Pepsi вслед за Coca-Cola нашли "российский" Крым

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Максим Щербина.

"Предательство и двуличие брэндов вездесущи, и одним ‪#‎BanCocaCola‬Украине явно не обойтись. Придется отказаться ото всей шипучей гадости сразу", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря на официальной странице Coca-Cola в соцсети "Вконтакте" была опубликована карта России, на которой не был указан Крым, Калининградская область и Курильские острова.

После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ и принесла свои извинения перед россиянами.

"Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание", – говорилось в сообщении.