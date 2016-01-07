Coca-Cola официально извинилась за публикацию российским представительством карты РФ с оккупированным Крымом
6 января 2016 года в Посольстве Украины в США состоялась встреча с руководителем вашингтонского офиса Coca-Cola Кейт Ирвин, в ходе которой она принесла официальные извинения за недоразумение, возникшее в связи с публикацией российским представительством компании карты России с незаконно оккупированным Крымом.
Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в США.
"Кейт Ирвин передала письмо от старшего вице-президента компании Coca-Cola Клайда Таггла на имя посла Украины в США Валерия Чалого с извинением за указанную публикацию, содержание которой был подготовлено независимым агентством без ведома и согласования Coca-Cola, но за которую она берет на себя полную ответственность. Отмечается, что компания немедленно удалила эту публикацию, как только получила информацию об этой ситуации", - говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, Кейт Ирвин подчеркнула, что "компания Coca-Cola, которая является одним из крупных налогоплательщиков в Украине, нацелена продолжать активную работу на украинском рынке, который является очень важным для компании, и быть действенным партнером в реализации ряда социальных проектов".
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Как сообщал УНИАН, посольство Украины в США довело до сведения компании «Coca-Cola», что оккупированный Российской Федерацией Крым является неотъемлемой частью Украины.
Напомним, 30 декабря на официальной странице Coca-Cola в соцсети "Вконтакте" была опубликована карта России, на которой не был указан Крым, Калининградская область и Курильские острова.
После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ и принесла свои извинения перед россиянами.
"Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание", – говорилось в сообщении.
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После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, все записи и комментарии на эту тему были удалены со страницы сообщества.
Это вызвало волну негодования среди украинских пользователей соцсетей, многие из которых призывали бойкотировать продукцию Coca-Cola.