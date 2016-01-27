Disney будет снимать "Звездные войны" и после выхода на экраны новой трилогии

Об этом заявил представитель студии Боб Айгер, сообщает ZN.UA со ссылкой The Guardian. По словам Боба Айгера, новые фильмы будут выходить и после того, как в 2019 году на экраны выйдет новый эпизод саги, режиссером которого будет Колин Треворроу. По его словам, "в настоящее время на разных стадиях производства находятся 5 фильмов, включая седьмой эпизод "Пробуждение силы". После их выхода будут выпущены еще фильмы, я не знаю сколько, и я не знаю, насколько часто".

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По словам Адама Роджерса, "Disney продолжит выпускать "Звездные войны" до тех пор, пока зрители будут покупать на них билеты". Он также добавил, что те, кто, как и он, видели выход первого фильма на экраны, могут не застать последнюю часть саги.

В 2012 году студия Disney приобрела за $4 млрд киностудию Lucasfilm, которая обладает правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять 3 фильма, непосредственно связанных с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов. Следующим фильмом серии "Звездные войны", который выйдет на экраны, будет "Изгой", его премьера запланирована на 16 декабря 2016 года. Фильм расскажет о группе повстанцев, которая похищает планы Звезды смерти. Его режиссером будет Гарет Эдвардс, сценарий напишет Крис Вайц, а одну из главных ролей сыграет актриса Фелисити Джонс.