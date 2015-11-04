В Великобритании обнаружили утерянный мультфильм Диснея
07:08, 04 ноября 2015Мир
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В британском архиве нашли мультфильм Уолта Диснея, считавшийся утерянным последние 90 лет.
Кролик Освальд считается прообразом Микки-Мауса / m.yes.com.ru
Шестиминутная черно-белая лента была снята в 1928 году. Ее главный герой – кролик Освальд, первый анимационный персонаж, придуманный знаменитым мультипликатором, передает Би-би-си.
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На студии Диснея заявили, что уже отреставрировали пленку и намерены в декабре впервые показать мультфильм широкой публике.
Удачливый кролик Освальд был придуман Уолтом Диснеем совместно с Абом Айверксом в 1927 году, а первый мультфильм про него вышел год спустя.
Кролик Освальд считается прообразом Микки-Мауса, так как последнего Уолт Дисней придумал после того, как из-за конфликта с партнерами решил сделать собственный мультфильм.
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