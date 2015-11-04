В Великобритании обнаружили утерянный мультфильм Диснея

Шестиминутная черно-белая лента была снята в 1928 году. Ее главный герой – кролик Освальд, первый анимационный персонаж, придуманный знаменитым мультипликатором, передает Би-би-си.

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На студии Диснея заявили, что уже отреставрировали пленку и намерены в декабре впервые показать мультфильм широкой публике.

Удачливый кролик Освальд был придуман Уолтом Диснеем совместно с Абом Айверксом в 1927 году, а первый мультфильм про него вышел год спустя.

Кролик Освальд считается прообразом Микки-Мауса, так как последнего Уолт Дисней придумал после того, как из-за конфликта с партнерами решил сделать собственный мультфильм.