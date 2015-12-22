"Звездные войны" установили абсолютный рекорд по сборам за первые выходные
Седьмой эпизод киносаги «Звездные войны» установил абсолютный рекорд, собрав в мировом прокате 528 миллионов долларов за первые выходные.
Об этом телеканалу Bloomberg сообщил главный исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер, сообщает Лента.ру.
«Подсчеты проведены без учета сборов в Китае, второго по величине рынка в мире», — отметил Айгер.
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Таким образом, «Звездные войны: Пробуждение силы» по кассовым сборам за стартовый уик-энд превзошли показатели «Мира Юрского периода», заработавшего 525 миллионов долларов с учетом китайского рынка.
Ранее УНИАН сообщал, что новый эпизод киносаги "Звездные войны" за первый день проката собрала по всему миру $250 млн. Лента обошла предыдущего рекордсмена по кассе - картину "Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 2", которая в 2007 году за первый день проката в Северной Америке собрала $91,1 млн.